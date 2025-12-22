Пройшли конструктивно - Віткофф про зустрічі з українською та російською делегаціями

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф підсумував результати переговорів щодо можливого мирного врегулювання за участі України, Росії та європейських партнерів. Коментуючи зустріч з українською делегацією, він наголосив, що відбулися окремі конструктивні переговори у форматі США–Україна.

Під час них сторони зосередилися на чотирьох ключових напрямах: подальшому опрацюванні 20-пунктного плану, узгодженні підходів до багатосторонньої системи гарантій безпеки, формуванні гарантій безпеки США для України, а також розвитку плану економічного відновлення та зростання. Про це Віткофф повідомив у соцмережі X.

За словами Віткоффа, особливу увагу було приділено визначенню термінів і послідовності подальших кроків. Він підкреслив, що Україна повністю налаштована на досягнення справедливого та тривалого миру, а спільним пріоритетом сторін залишається припинення насильства, забезпечення надійної безпеки та створення умов для відновлення, стабільності й довгострокового розвитку держави. Віткофф також зазначив, що мир має бути не лише зупинкою бойових дій, а й міцною основою для стабільного майбутнього, та висловив вдячність за лідерство США і тісну координацію з партнерами.

В іншому дописі Віткофф повідомив, що спецпредставник керівництва Росії Кирил Дмитрієв провів результативні та конструктивні зустрічі з американською делегацією в межах просування мирного плану президента Дональда Трампа щодо України.

За його словами, російська сторона також заявила про готовність досягти миру в Україні та відзначила зусилля й підтримку Сполучених Штатів у врегулюванні конфлікту та зміцненні глобальної безпеки.

