Процес переговорів щодо миру проходить 'дуже оптимістично' - Левітт

Адміністрація президента Дональда Трампа виражає впевненість у успішному завершенні переговорів щодо припинення війни в Україні. Про це заявила речниця Білого дому Каролайн Левітт, коментуючи прогрес у дипломатичних зусиллях.

За її словами, команда США, до якої входять президент Трамп, віцепрезидент Джей Ді Венс, спеціальний посланник Стів Віткофф, держсекретар Марко Рубіо та міністр оборони Піт Гегсет, активно працює над тим, щоб конфлікт нарешті завершився. "Адміністрація почувається дуже оптимістично", – зазначила Левітт у відповідь на запитання про наближення сторін до угоди. Про це пише "Укрінформ".

Читайте також: Трамп провів розмову з Путіним і Зеленським: про що говорили

Вона нагадала про продуктивні обговорення з українською делегацією, які відбулися напередодні у Флориді. "Саме вчора ми провели дуже хороші переговори з українцями, а тепер, звісно, спеціальний посланник Віткофф прямує до Росії. Це така човникова дипломатія, яку веде наша адміністрація, спілкуючись на рівних з обома сторонами", – пояснила речниця.

Щодо конкретики, Левітт утрималася від деталей, передавши це безпосереднім перемовникам: "Я залишу деталі за тими, хто веде переговори, але ми почуваємося доволі впевнено і сподіваємося, що ця війна нарешті закінчиться".

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що росіяни можуть піти наступом на Польщу та країни Балтії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!