Птахи в Африці навчилися 'маркувати' свої яйця у боротьбі із зозулями

Біологи з Кейптаунського університету дізналися, що самки горобців дронго (Dicrurus adsimilis) виявляють індивідуальні візерунки на яйцях зозулі (Cuculus gularis), що паразитують на їх гніздах. Нове дослідження показало, що такий унікальний візерунок дозволяє горобцям дронго точно визначати чужі яйця більш як у 90% випадків.

Зозулі відомі своєю здатністю паразитувати в гніздах інших птахів, підкладаючи свої яйця під чужими. Це стає справжнім викликом для гніздових птахів, які повинні доглядати "іноземне потомство", пише royalsocietypublishing.

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Особливо часто африканські зозулі паразитують на горобцях дронго. Вчені досліджували це явище та спробували з'ясувати, як самки дронго розпізнають підроблені яйця.

Джесс Лунд та її команда зібрали 192 яйця з гнізд дронго в південній Замбії, серед яких було 26 підроблених зозулиних яєць. Вчені звернули увагу, що візерунок на кожному яйці дронго є індивідуальним, як відбитки пальців. Це дозволяє самкам розрізняти підроблені яйця від своїх.

Для перевірки гіпотези, біологи обміняли яйця між гніздами дронго, збираючи найбільш схожі за забарвленням. Результати виявилися вражаючими: навіть за таких умов, горобці дронго відкидали 66% підроблених яєць.

Дослідники створили комп'ютерну модель для передбачення розпізнавання підроблених яєць. Симуляції показали, що горобці дронго мають виняткову ефективність у відмові від підроблених яєць, визначаючи їх у 94% випадків. Це дозволяє зозулям, попри свої підступність і майстерність гніздового паразитизму, бути успішними у покладенні свого потомства лише у двох гніздах за все життя.

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Це дослідження допомагає глибше розуміти взаємодію між різними видами птахів і демонструє вражаючу природну вибірку, яка дозволяє горобцям дронго впізнавати підроблені яйця зозулі. Знахідка є цінною для науки, а також відкриває нові горизонти дослідження в області поведінкової екології та еволюції птахів.

Раніше науковці з'ясували, що нові види небезпечних птахів ховають у пір’ї нервово-паралітичну речовину.

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