Путін попросив 'врегулювати' війну в Україні - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час нещодавньої телефонної розмови російський диктатор Володимир Путін нібито звернувся до нього з проханням допомогти "врегулювати" війну в Україні. Путін, як стверджує Трамп, сказав, що російська сторона нібито намагалася знайти мирне рішення протягом десяти років, але безуспішно, тому попросив саме його зайнятися цим питанням.

Про це Трамп повідомив під час виступу на Американському бізнес-форумі в Маямі. За його словами, розмова відбулася близько двох тижнів тому. Американський лідер додав, що "деякі питання вдалося врегулювати за годину", однак не уточнив, про які саме домовленості йдеться.

Крім того, Трамп розкритикував Організацію Об’єднаних Націй, заявивши, що вона фактично не робить нічого для припинення війни в Україні та інших міжнародних конфліктів. Він також підкреслив, що після свого повернення до Білого дому в січні 2025 року нібито зміг зупинити низку криз, із якими ООН не впоралася.

