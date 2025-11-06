Путин попросил 'урегулировать' войну в Украине - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время недавнего телефонного разговора российский диктатор Владимир Путин якобы обратился к нему с просьбой помочь "урегулировать" войну в Украине. Путин, как утверждает Трамп, сказал, что российская сторона якобы пыталась найти мирное решение в течение десяти лет, но безуспешно, поэтому попросил его заняться этим вопросом.

Об этом Трамп сообщил во время выступления на Американском бизнес-форуме в Майами. По его словам, разговор состоялся около двух недель назад. Американский лидер добавил, что "некоторые вопросы удалось урегулировать через час", однако не уточнил, о каких именно договоренностях идет речь.

Кроме того, Трамп подверг критике Организацию Объединенных Наций, заявив, что она фактически не делает ничего для прекращения войны в Украине и других международных конфликтов. Он также подчеркнул, что по возвращении в Белый дом в январе 2025 года якобы смог остановить ряд кризисов, с которыми ООН не справилась.

