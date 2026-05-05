Ракети атакували Чувашію: під ударом опинилось підприємство навігаційних модулів для дронів у Чебоксарах (фото, відео)

У ніч на 5 травня місто Чебоксари зазнало ракетного удару. За повідомленнями з відкритих джерел, ціллю атаки стало підприємство ВНІІР-Прогрес, яке входить до складу воєнно-промислового комплексу РФ.

У мережі з’явилися фото та відео моментів влучань і пожежі, що виникла після удару. Зокрема, Telegram-канал "Dnipro Osint Гарбуз" повідомив про ураження цього об’єкта. За його даними, ракета влучила по території заводу, який спеціалізується на виробництві навігаційних систем.

Йдеться про обладнання, зокрема адаптивні антени "Комета", що застосовуються в безпілотниках, крилатих і балістичних ракетах, а також у модулях корекції для керованих авіабомб.

Раніше Головне управління розвідки МО України також повідомляло, що це підприємство забезпечує виготовлення компонентів для високоточного озброєння російської армії.

Згодом OSINT-джерела уточнили, що удар припав по одному з виробничих або адміністративних корпусів підприємства. За їхніми словами, саме ця частина заводу вже раніше зазнавала атак безпілотників.

Глава Чуваська Республіка Олег Ніколаєв підтвердив факт атаки та повідомив про одного постраждалого.

Інформація щодо масштабів руйнувань наразі уточнюється.

