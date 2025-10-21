Resist.UA створює нову екосистему military-tech в Україні: інвестиції, прозорість та курс на світові ринки

Resist.UA — перший в Україні прозорий фонд прямих інвестицій у military-tech сектор, який об’єднує українських підприємців, ветеранів та інвесторів задля розвитку оборонної промисловості і технологічної незалежності держави. Заснований у 2022 році колишнім банкіром Романом Сульжиком разом із партнерами Олексієм Комліченком і Тарасом Жаруном, фонд став частиною нової хвилі інвестицій у національний сектор безпеки та технологій.

Україна стрімко нарощує власне виробництво дронів і боєприпасів. За даними Мінцифри, лише у 2025 році обсяг виробництва безпілотників зріс на 900% у порівнянні з минулим роком. Сьогодні в країні працює понад 200 компаній у сфері безпілотників, а кластер Brave1 уже об’єднав понад 3600 оборонних розробок, з яких понад 260 отримали кодифікацію за стандартами НАТО. Про це пише yellow blue business platform.

Як працює Resist.UA

Resist.UA інвестує у стартапи, чиї технології вже довели ефективність на полі бою та мають потенціал виходу на глобальний ринок. Головний принцип фонду — прозорість і етичність: жоден із інвесторів чи засновників компаній не отримує дивідендів під час війни.

"Ми хочемо, щоб після перемоги в Україні залишилися сильні military-tech компанії, вартістю у сотні мільйонів доларів, здатні експортувати продукти на мільярди доларів щороку", — каже співзасновник фонду Роман Сульжик.

Партнери фонду наголошують, що Resist.UA працює не лише як інвестор, а й як ментор: допомагає компаніям з юридичними питаннями, рекрутингом, документами й виходом на нові ринки.

Інвестиції, цінності та прозорість

Середня інвестиція фонду становить близько $200 000, а "вхідний квиток" для інвестора — від $100 000. Усі учасники проходять двоступеневу перевірку — юридичну та ціннісну.

"Ми працюємо лише з тими, хто поділяє наші принципи. Це наша філософія — формувати спільноту однодумців, а не просто гравців ринку", — пояснює Тарас Жарун.

Фонд вже профінансував близько десяти компаній і планує розширювати діяльність. Наступний крок — запуск міжнародного фонду обсягом від $20 до $100 млн, який дозволить залучити європейських інвесторів і масштабувати українські технології на зовнішні ринки.

Military-tech як точка росту

На думку партнерів Resist.UA, український ринок оборонних технологій входить у фазу системного розвитку. Якщо у 2022–2023 роках країна покладалася на "гаражні" ініціативи, то зараз ключовим є серійне виробництво й побудова комплексних технологічних систем.

"Гаражні рішення допомогли втримати фронт на початку війни, але виграти війну зможе лише системна промислова екосистема", — зазначає Жарун.

Серед напрямів, які фонд вважає найперспективнішими, — ракетні системи, радіоелектронна боротьба, автономні дрони та технології перехоплення. FPV-дрони, попри популярність, називають надто насиченим ринком із низьким бар’єром входу.

Європейський вектор

Наразі Resist.UA розглядає варіанти відкриття нового фонду у Нідерландах, Люксембурзі, Ірландії або Естонії. Таке рішення продиктоване потребою в прозорій юрисдикції для західних інвесторів.

"Європейський military-tech зараз стрімко розвивається. Навіть державні фонди отримали право інвестувати у технології подвійного призначення. Ми хочемо, щоб українські компанії стали частиною цього процесу", — говорить Сульжик.

Партнери фонду переконані: після війни українські розробники зможуть не лише конкурувати, а й задавати тренди у світовому оборонному секторі.

"Ми віримо, що в Україні виростуть свої Rheinmetall і Raytheon. Компанії, які не просто воюють, а створюють інновації світового рівня", — підсумовує Олексій Комліченко.

