рф здійснила масовану атаку на Полтавщину: четверо загиблих, 31 поранений (фото,відео)

У ніч на 5 травня російські війська завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Полтавській області. Унаслідок атаки є загиблі, десятки поранених, а також значні пошкодження інфраструктури.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. За його словами, ворог застосував ракети та ударні безпілотники. Зафіксовано як прямі влучання, так і падіння уламків у двох локаціях Полтавський район. Внаслідок обстрілу пошкоджено промислове підприємство та об’єкти залізничної інфраструктури. Крім того, без газопостачання залишилися 3480 споживачів.

Станом на ранок відомо про чотирьох загиблих. Ще 31 людина зазнала поранень різного ступеня тяжкості. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Цієї ж ночі під ударами опинилися й інші регіони країни. Зокрема, атаки зафіксовано у Київська область, Харків, Дніпро та Запоріжжя.

Ракетні пуски здійснювалися у напрямку Харкова та Черкас, а по Запоріжжю російські сили застосували керовані авіабомби. У Дніпрі пошкоджено три приватні будинки та об’єкт критичної інфраструктури, одна людина отримала поранення.

У Київській області постраждали троє людей. Зафіксовано влучання у житловий сектор у Броварському районі та по промисловому об’єкту у Вишгородському районі. Загалом внаслідок нічної атаки постраждали мирні жителі в кількох регіонах України, а масштаби руйнувань ще уточнюються.

