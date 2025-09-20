Батьківство в Україні: яка сума потрібна на дитину від народження до школи

Тема витрат на дитину постає майже в кожній сім’ї від моменту її народження. Адже батьки хочуть забезпечити малюка всім найкращим – від корисного харчування та зручного одягу до можливостей для розвитку й приємних спогадів.

Скільки саме потрібно заробляти в Україні, щоб дитина до п’яти років мала все необхідне, розповіли в коментарі психологиня Любов Земельська та фінансова експертка Олена Коник, пише Новини.LIVE.

Земельська зазначає, що фінансові можливості сімей суттєво відрізняються: хтось обмежується базовими потребами, інші змушені звертатися до кредитів, а деякі намагаються замінити увагу коштовними подарунками чи розвагами.

"Найголовніше для батьків – знайти баланс: забезпечити дитині умови для розвитку, але водночас не втягувати сім’ю у фінансові труднощі", – підкреслила експертка.

Фінансова радниця Олена Коник додає, що найбільші витрати у перші роки життя дитини зазвичай припадають на:

одяг;

іграшки;

підгузки;

харчування;

дитсадок;

медичні послуги.

За підрахунками експертів, базові витрати на дитину складають приблизно 8–12 тисяч гривень щомісяця. Якщо ж врахувати додаткові заняття – гуртки, спортивні секції, відвідування логопеда, а також якісні іграшки та одяг, то сума зростає ще на 5–7 тисяч гривень.

Втім, як підкреслює психологиня, у перші роки життя головним для малюка є не речі, а почуття захищеності й час, проведений із батьками. Жодна дорога іграшка не замінить спільних прогулянок, ігор чи читання казок.

Додаткові поради для батьків

Фахівці рекомендують подбати про фінансову "подушку" ще до народження дитини. Регулярне відкладання хоча б 10% доходу допоможе впоратися з непередбаченими витратами – лікуванням чи оплатою навчання.

Важливо також розрізняти бажання та справжні потреби і вчити цьому дитину. Інвестувати краще не в брендовий одяг чи речі, які швидко втрачають актуальність, а в розвиток: мовні курси, програмування, творчі секції.

Не менш значущим є формування фінансової грамотності з раннього віку. Дитині варто пояснювати, що гроші – це результат праці, а не щось, що "з’являється саме по собі". І, звісно, пам’ятати про баланс: увага, підтримка та спільний час із родиною мають цінність, яка часто перевищує будь-які матеріальні речі.

