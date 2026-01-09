Російська армія атакувала Львів 'Орєшніком': є влучання у газосховище та критичний обʼєкт інфраструктури (фото, відео)

Увечері 8 січня у Львові після оголошення повітряної тривоги мешканці почули серію вибухів. Згодом з’явилася інформація, що удару зазнав об’єкт критичної інфраструктури на території області.

Про це повідомили міський голова Львова Андрій Садовий та очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у соціальних мережах. Андрій Садовий зазначив, що одразу після сигналу тривоги в місті було чутно кілька вибухів. За його словами, на той момент тривало з’ясування обставин інциденту, зокрема йшлося про встановлення місця можливого влучання та перевірку інформації разом з усіма відповідними службами.

Пізніше, о 00:06, Максим Козицький підтвердив, що на Львівщині під ворожу атаку потрапив об’єкт критичної інфраструктури. Детальнішу інформацію він пообіцяв оприлюднити згодом.

За даними Повітряних сил, удар по Львову було здійснено балістичною ракетою. Повітряна ціль рухалася за балістичною траєкторією зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину, що свідчить про надзвичайно високі швидкісні характеристики.

Це перший за час повномасштабного вторгнення випадок застосування такого типу озброєння проти Львова. Місто розташоване менш ніж за 70 кілометрів від кордону з Європейським Союзом, що підкреслює небезпеку поширення війни далеко за межі зони активних бойових дій і є тривожним сигналом для міжнародних партнерів України.

Водночас міністерство оборони країни-агресора заявило, що атака нібито стала "відповіддю" за вигадану атаку на резиденцію російського керівництва.

Нагадаємо, російська армія масовано атакувала Україну.

