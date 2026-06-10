Російська армія атакувала Одесу: є влучання у житлові будинки, поранені жінка та двоє дітей (фото)

У ніч проти 10 червня російські війська вкотре атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджено два житлові будинки, одна з квартир повністю вигоріла. Постраждали жінка та двоє дітей.

За інформацією міської влади, під ударом опинився Приморський район міста. Повітряну тривогу через загрозу застосування БпЛА в Одесі оголосили о 00:24, вона тривала до 01:03. У цей час сили протиповітряної оборони відпрацьовували по ворожих цілях. Про це повідомили керівник Одеської МВА Сергій Лисак у соцмережах, начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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За уточненими даними, в одному з багатоквартирних будинків внаслідок влучання повністю згоріла квартира на п’ятому поверсі. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Внаслідок атаки постраждала 46-річна жінка. Її госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.

Також пошкоджень зазнав ще один житловий будинок. Там на 11-му поверсі пошкоджено майно мешканців, вибито вікна та пошкоджено фасад. На місцях ударів працюють екстрені та комунальні служби. Триває обстеження будівель і фіксація наслідків чергової атаки.

Згодом стало відомо, що серед постраждалих також двоє дітей 2016 та 2017 років народження. Лікарі діагностували в них гостру реакцію на стрес.

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