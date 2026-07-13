Російська армія атакувала Одесу: згоріли десятки автобусів і авто, пошкоджено житловий будинок (фото, відео)

Уранці 13 липня російські війська здійснили чергову атаку на Одесу, застосувавши ударні реактивні безпілотники. Під ворожим ударом опинилося автотранспортне підприємство, де виникла масштабна пожежа. Також пошкоджень зазнала будівля санаторію, є постраждалі.

Про ранкову атаку повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак. За попередньою інформацією, внаслідок удару на території автопарку згоріли шість автобусів, ще 11 отримали пошкодження. Крім того, пошкоджено шість легкових автомобілів.

Також російська атака завдала руйнувань будівлі одного із санаторіїв. За даними ОВА, спочатку повідомлялося про чотирьох постраждалих: двоє людей отримали травми на території автотранспортного підприємства, ще двоє — біля санаторію.

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Водночас начальник Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що поранення дістали троє чоловіків віком 58, 62 та 66 років. Їм надають необхідну медичну допомогу. На місцях влучань працюють рятувальники, правоохоронці та інші екстрені служби. Фахівці ліквідовують наслідки атаки та встановлюють остаточні масштаби завданих руйнувань.

Варто зазначити, що під час нічної атаки один із російських безпілотників залетів на територію Молдови та вибухнув неподалік села Копанка, приблизно за 30 кілометрів від українського кордону. За інформацією молдовської сторони, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, російська армія атакувала Суми дронами.

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