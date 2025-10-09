Російська армія атакувала Сумщину: є загиблі та поранені, пошкоджена цивільна інфраструктура (фото)

Унаслідок масованих російських обстрілів Сумщини загинули троє людей, ще двоє отримали поранення. Ворожі атаки також спричинили серйозні руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, російські війська завдали десятки ударів по населених пунктах області, використовуючи ударні безпілотники та керовані авіабомби. Частину дронів силам оборони вдалося збити, однак ворог продовжує активно застосовувати їх знову.

Читайте також: Армія рф здійснила масовану ракетно-дронову атаку по Україні: вибухи лунали у Полтавській, Сумській та Харківській областях і на Київщині

Під обстріли потрапили Степанівська, Сумська, Білопільська, Великописарівська, Комишанська та Миколаївська громади.

Серед мирного населення є загиблі: 40-річний чоловік у Миколаївській громаді, 65-річний — у Великописарівській, та 66-річний — у Білопільській. Поранення отримали 47-річний мешканець Степанівської громади та 52-річний житель Сумської.

Крім людських втрат, зафіксовано пошкодження та знищення об’єктів цивільної інфраструктури в кількох населених пунктах області.

Раніше ми розповідали, що дрони атакували Бучанський район на Київщині.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!