Російська армія атакувала Запоріжжя дронами: палав житловий будинок (фото)

У ніч на 9 березня російські війська здійснили атаку безпілотниками на Запоріжжя. Унаслідок удару пошкоджено житловий будинок, а також сталася пожежа.

Про це повідомив начальник Запорізька обласна військова адміністрація Іван Федоров. За його словами, один із ударів припав на приватний сектор міста. Через влучання або падіння уламків було пошкоджено приватний будинок, де після цього виникла пожежа.

Читайте також: Російська армія здійснила масованому атаку на Україну: у Києві, Запоріжжі та на Сумщині перебої зі світлом, є поранені та загиблі, серед них дитина (фото, відео)

"Ворог завдав удару по Запоріжжю. Пошкоджений приватний будинок, там виникла пожежа. Попередньо, обійшлося без постраждалих", — зазначив Федоров у повідомленні близько 02:54.

Також він повідомив, що приблизно за дві години до атаки для Запорізька область оголошували загрозу застосування ударних безпілотників, через що в регіоні було підвищено рівень небезпеки.

Нагадаємо, Росія атакувала Суми дронами.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!