Російська армія скинула авіабомби на Запоріжжя: є влучання у житлову забудову та поранені (фото)

У ніч проти 24 грудня російські війська знову завдали авіаудару по Запоріжжю. По місту було скинуто щонайменше три керовані авіабомби. Унаслідок атаки зафіксовані влучання по житлових кварталах, спалахнули пожежі, є поранені серед мирних мешканців.

Про це повідомили начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров та Державна служба з надзвичайних ситуацій. За словами очільника ОВА, удари припали по обласному центру, попередньо пошкоджено житловий будинок. Внаслідок вибухів загорілися гаражі та припарковані автомобілі. На місцях подій оперативно працювали рятувальники, медики та інші екстрені служби, які ліквідовували наслідки обстрілу та уточнювали масштаби руйнувань.

Читайте також: Російська армія здійснила масованому атаку на Україну: у Києві, Запоріжжі та на Сумщині перебої зі світлом, є поранені та загиблі, серед них дитина (фото, відео)

Зранку Іван Федоров повідомив про трьох постраждалих. За медичною допомогою звернулися дві жінки віком 75 і 35 років, а також 46-річний чоловік.

Згодом у ДСНС уточнили, що кількість поранених зросла до чотирьох. Травми отримали жінки 75, 66 і 35 років та чоловік 46 років. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога, інформація щодо стану людей та наслідків ударів продовжує уточнюватися.

Нагадаємо, російська армія масовано атакувала Україну.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!