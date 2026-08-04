Російська армія здійснила авіаудар по Сумах: є загиблий та поранені (фото)

У ніч проти 4 серпня російські війська завдали удару керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі Сум. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще кілька осіб дістали поранення.

Про це повідомили місцеве видання "Кордон.Медіа" та начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За словами очільника ОВА, окупанти влучили по трьох локаціях у Ковпаківському районі міста. Під обстріл потрапили приватний сектор і об’єкти цивільної інфраструктури.

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"Станом на зараз відомо про одного загиблого. Також є постраждалі", — зазначив Григоров.

Як повідомляє "Кордон.Медіа", серія вибухів пролунала після другої години ночі. Після ударів керованими авіабомбами російські війська атакували місто дронами на оптоволокні.

У місцях влучань виникли пожежі. Наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, російська армія вдарила КАБом по Запоріжжю.

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