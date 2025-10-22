Російська армія вдарила по дитячому садку у Харкові: є поранені діти (фото)

У Холодногірському районі Харкова російський дрон атакував приватний дитячий садок. Внаслідок цього спалахнула пожежа.

Про це повідомив у Telegram міський голова Ігор Терехов. "Влучання у приватний дитячий садок у Холодногірському районі, є поранені діти. На місці удару — пожежа", — написав Терехов.

Згодом мер уточнив, що всіх дітей евакуйовано, однак займання ще не ліквідоване.

"Станом на зараз усі діти виведені з приміщення. Пожежа триває", — додав він.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ворожої атаки постраждали щонайменше четверо людей, серед яких діти. Двоє перебувають у тяжкому стані, медики надають їм необхідну допомогу.

Читайте також: Російська армія здійснила масованому атаку на Україну: у Києві, Запоріжжі та на Сумщині перебої зі світлом, є поранені та загиблі, серед них дитина (фото, відео)

Пізніше, станом на 11:30, кількість поранених зросла до шести.

"Надійшла інформація про ще двох постраждалих — чоловіка та жінку. Обох госпіталізують, жінка перебуває у важкому стані з опіками. Лікарі роблять усе можливе", — зазначив Синєгубов.

Рятувальні служби продовжують працювати на місці прильоту. Інформація про наслідки уточнюється.

Раніше армія рф вже атакувала Одесу та область, там спалахнули пожежі, були поранені.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!