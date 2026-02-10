Російські дрони атакували Вільнянськ: є поранені, серед них дитина (фото)

Російські війська здійснили атаку дронами на місто Вільнянськ у Запорізькій області. Внаслідок удару постраждали четверо мирних мешканців, серед яких є малолітня дитина.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, під ворожий обстріл безпілотниками потрапив Вільнянськ Запорізького району. Поранення дістали дві жінки, чоловік і хлопчик віком до двох років. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Також унаслідок атаки зафіксовано руйнування приватних житлових будинків та пошкодження господарських споруд.

Нагадаємо, російська армія атакувала Одесу.

