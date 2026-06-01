'Росія має змінити тактику обстрілів України, щоб не страждали наші громадяни', – президент Румунії

Президент Румунії Нікушор Дан висловив занепокоєння через зростання кількості інцидентів із російськими безпілотниками поблизу румунського кордону та заявив, що атаки РФ по українських територіях не повинні створювати загрози для громадян його країни.

Про це румунський лідер сказав в інтерв’ю програмі Weekend на BBC. За словами Дана, протягом останніх двох років на території Румунії або поблизу її кордонів було зафіксовано приблизно два-три десятки інцидентів, пов’язаних із падінням або виявленням безпілотників.

Читайте також: "Україна нарощує дипломатичну та економічну присутність в Африці" — Сибіга

Якщо раніше такі апарати не несли вибухових речовин, то близько місяця тому стався випадок із дроном, обладнаним вибухівкою, яка, на щастя, не здетонувала. Президент наголосив, що подібні інциденти становлять дедалі більший ризик для безпеки румунських громадян. Саме тому, на його думку, під час ударів по українських населених пунктах поблизу річки Дунай російська сторона має усвідомлювати потенційні наслідки для сусідньої держави та уникати будь-яких дій, які можуть зачепити територію Румунії або її населення.

Водночас Дан заявив, що у разі подальших загроз Бухарест може вдатися до дипломатичних кроків, зокрема розглянути питання про вислання російського посла.

Примітно, що під час інтерв’ю президент Румунії не робив окремих заяв щодо незаконності російських ударів по Україні та не закликав до їх припинення. Його коментарі були зосереджені насамперед на питаннях безпеки Румунії та недопущенні інцидентів, які могли б становити загрозу для її громадян.

Нагадаємо, Сибіга заявив, що війна Росії проти України наближається до переломного етапу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!