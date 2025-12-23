Різдво по-українськи: скільки коштує накрити святковий стіл у 2025 році

В Україні активно готуються до Різдва, яке нині більшість родин відзначає 25 грудня. Напередодні свята ринки й супермаркети переповнені покупцями, а вартість святкових продуктів змушує рахувати кожну гривню: риба стрімко дорожчає, а ікра вже стала розкішшю для багатьох сімей.

Про те, скільки доведеться витратити на різдвяну вечерю та чи справді потрібно готувати саме 12 традиційних страв, пише ТСН.

Що відбувається з цінами на ринках

Передсвяткові цінники поводяться по-різному. Свинина несподівано трохи подешевшала, натомість яловичина й риба помітно додали в ціні.

Сало — близько 230 грн за кілограм, гуртом можна знайти по 220 грн.

— близько 230 грн за кілограм, гуртом можна знайти по 220 грн. Свинина : лопатка — 200–210 грн/кг, ошийок — близько 225 грн/кг.

: лопатка — 200–210 грн/кг, ошийок — близько 225 грн/кг. Яловичина : биток — приблизно 450 грн/кг, лопатка — 335 грн/кг.

: биток — приблизно 450 грн/кг, лопатка — 335 грн/кг. Птиця : домашня курка — 135 грн/кг, качка — 235 грн/кг.

: домашня курка — 135 грн/кг, качка — 235 грн/кг. Кролик — у середньому 320 грн/кг.

Найбільше зростання продемонструвала червона риба — лише за тиждень її ціна підскочила на 100 гривень за кілограм. Продавці пояснюють це сезонним дефіцитом і високим попитом. Для поціновувачів вишуканих продуктів пропонують ікру данської форелі по 6000 грн за кілограм, або 600 грн за 100 грамів. Водночас більшість покупців обирає доступніший варіант — хек.

"Індекс Святвечора": скільки коштує традиційний стіл

За підрахунками економіста Олега Пендзина, класичний набір страв на Святвечір цього року обійдеться приблизно у 1370 гривень.

За його словами, овочі нині в середньому на 15% дешевші, ніж торік. Водночас окремі продукти подорожчали: ціна на смаженого коропа зросла на 15%, а узвар став дорожчим майже на 20% через високу вартість яблук.

Серед актуальних цін:

мандарини — близько 100 грн/кг;

апельсини — 120 грн/кг;

огірки — близько 100 грн/кг;

помідори — 120–140 грн/кг.

Чи обов’язково готувати 12 страв

Дослідниця гастрономічної культури Олена Брайченко зазначає, що правило про "обов’язкові 12 страв" є відносно новим і сформувалося лише кілька десятиліть тому. Історично ж головними були лише три страви:

кутя — найдавніша обрядова страва;

узвар;

хліб або паляниця.

Усе інше залежало від регіону. На Поліссі та Закарпатті переважали грибні страви, на Львівщині — пампухи, а на Слобожанщині та Полтавщині готували численні пиріжки з картоплею та капустою.

"Готуйте кутю таку, як любите: з халвою, маком чи просто з пшеницею. Дванадцять страв — це не суворий обов’язок, а радше символ традиції", — пояснює експертка.

Як заощадити на святкових покупках

Економіст Олег Пендзин радить не поспішати з купівлею делікатесів. Найвигідніші знижки у супермаркетах зазвичай з’являються за два дні до Нового року. Після Різдва магазини намагаються швидко розпродати продукцію з коротким терміном придатності, тож саме тоді можна придбати святкові товари за значно нижчими цінами.

