Ринок оренди Києва: яке житло зараз у найбільшому дефіциті

Попри те, що в Києві пропозицій оренди вистачає, більшість квартир не відповідає потребам потенційних орендарів. За словами рієлторів, на ринку спостерігається дефіцит житла в окремих сегментах, передусім це стосується бюджетних квартир.

Про це повідомляє Мінфін. Передосінній попит помітно вплинув на столичний ринок оренди. Бюджетні та помірні за ціною квартири розбирають дуже швидко.

Загалом житла виставлено достатньо, проте серед економ- і середнього класу знайти гарні варіанти складно. Наприклад, непросто орендувати квартиру зі свіжим ремонтом поблизу головних університетів Києва, – розповідає столична рієлторка Ірина Луханіна.

У той же час дорогих квартир із ціною від 40 тисяч гривень на місяць на ринку вистачає більш ніж достатньо.

Колишній керівник Асоціації фахівців нерухомості Юрій Піта зазначає, що асортимент доступного житла в Києві помітно скоротився. Незабаром можна буде говорити про дефіцит, особливо серед найдешевших квартир із ціною від 10 до 12 тисяч гривень.

Через це багато орендарів почали розглядати варіанти у передмістях, де орендна плата нижча приблизно на 20%. Проте там вибір житла обмежений.

Чому зріс попит на оренду?

Підвищення активності на ринку пов’язують із початком навчального року та нового робочого сезону. Експерти відзначають, що попит зріс відразу кілька категорій орендарів: студенти, працівники, які переїжджають до Києва, а також переселенці.

Найбільш активною групою цього року залишаються студенти, які сформували значно більший попит, ніж у минулому році. За оцінками експертів, кількість охочих знайти житло в Києві зросла приблизно на 20–25% у порівнянні з 2024 роком.

Раніше ми розповідали, що ціни на оренду житла в Україні невдовзі злетять до 20%.

