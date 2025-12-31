Щедрий вечір: що ставити на стіл 31 грудня 

31 грудня в Україні традиційно відзначають Щедрий вечір, який також називають Маланкою або Багатою кутею. Це свято передує дню святого Василя, що припадає на 1 січня, і вважається одним із найдавніших у народному календарі. Його витоки сягають ще дохристиянських часів, коли завершення року супроводжувалося обрядовими трапезами та родинними зібраннями.

У ніч із 31 грудня на 1 січня родина збирається за щедрим столом. На відміну від Святвечора перед Різдвом, цього разу страви не є пісними, тож господарі можуть дозволити собі більш різноманітне й ситне меню. Саме тому Багата кутя вважається символом достатку, добробуту та надії на щасливий новий рік. Про це повідомляється на YouTube-каналі Ukrainian Food.

Традиційно на столі має бути дванадцять страв. Центральне місце займає кутя — головна обрядова страва, яку кожна господиня готує по-своєму. Основою зазвичай слугує зварена пшениця, до якої додають мак, мед, горіхи та сухофрукти. У різних регіонах рецепт може відрізнятися, але символіка залишається незмінною — достаток і єдність родини.

Окрім куті, святковий стіл неможливо уявити без картоплі, яку готують у найрізноманітніших варіантах — від вареної до печеної чи тушкованої. Важливе місце посідають м’ясні страви, адже свинина здавна була основою української кухні. На Щедрий вечір часто подають домашню ковбасу, кров’янку, печеню або крученики з грибною начинкою.

До м’ясних наїдків додають домашні соління — квашену капусту, мариновані огірки й помідори, які підкреслюють смак основних страв. Справжньою класикою зимового застілля вважається холодець, а прихильники старовинної кухні готують верещаку — тушковані свинячі ребра в буряковому квасі. Не менш популярною є тушкована капуста з м’ясом, що поєднує простоту й поживність.

На столі також з’являються холодні закуски — сало, шинка, копченості. Особливе місце займають вареники, які можуть бути як ситними, з м’ясом чи картоплею, так і солодкими — з сиром, вишнями або сухофруктами. До них часто додають млинці з різноманітними начинками.

Завершують святкову трапезу пироги — солоні або солодкі, з маком, сиром, м’ясом чи сухофруктами. Запивають усі ці страви традиційним узваром, приготованим із сушених яблук, груш, вишень та родзинок.

Звісно, цей перелік не є вичерпним. Українська кухня надзвичайно багата, тож у кожній родині Щедрий вечір має свої особливі страви та традиції. Головне ж — тепла атмосфера, спільна вечеря та віра в те, що новий рік принесе мир, добробут і щастя.

