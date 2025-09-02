Вересневі валютні гойдалки: чи зросте долар і що буде з гривнею

Вересень в Україні зазвичай асоціюється з ослабленням національної валюти. Водночас значний вплив на динаміку курсу має Національний банк, який здатний стримати надмірну девальвацію гривні.

Про це у своєму дописі у Facebook зазначив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. Експерт нагадав, що з 2000 року вересень переважно ставав періодом послаблення гривні, і навіть протягом трьох років війни національна валюта в цей місяць знижувалася щодо долара. На його думку, на валютний ринок восени впливатиме ціла низка чинників, однак ключовим гравцем залишиться НБУ.

"Політика керованої гнучкості дозволяє Нацбанку спрямовувати валютний курс у потрібному напрямку навіть за умов зростання попиту. Водночас така стратегія в нинішніх умовах рекордного імпорту має суттєвий недолік –вона виснажує міжнародні резерви", – пояснив Андрій Шевчишин.

Аналітик додав, що у вересні зазвичай після завершення відпусткового періоду населення починає активніше накопичувати заощадження та купувати валюту, що лише підсилює попит. Крім того, старт ділового сезону традиційно стимулює імпорт. Додатковим тиском на економіку залишаються обстріли енергетичної та газової інфраструктури, які можуть знову змусити бізнес і домогосподарства збільшувати закупівлю енергетичного обладнання за кордоном.

На ситуацію з курсом впливатиме і бюджетний процес. "За наявною інформацією, уряд готує проєкт бюджету, виходячи з негативного сценарію продовження активної війни у 2026 році. До 15 вересня документ має бути внесений на розгляд парламенту", – підкреслив експерт.

Серед ключових факторів, що впливатимуть на курс гривні, – переговори з МВФ щодо нової програми та очікувана продуктова інфляція наступного року, що формується з урахуванням жнив і поточного збору врожаю.

За словами Андрія Шевчишина, безпекова ситуація залишається важливим елементом настроїв на валютному ринку: відновлення обстрілів та військові навчання ворога в Білорусі, а також атаки на енергетичну й портову інфраструктуру можуть суттєво ускладнити становище гривні.

"У базовому сценарії на вересень коливання долара можуть скласти 41,25–42,50 грн, євро – 47–48,5 грн. Враховуючи, як Нацбанк втручався в ринок у серпні, ймовірність повторення таких дій існує. Водночас я зберігаю середньострокові та довгострокові очікування на поступове ослаблення гривні", – підсумував експерт.

