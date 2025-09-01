'Я не рекомендую купляти долари': експерт порадив більш вигідні варіанти збереження коштів

На тлі постійного зростання цін та коливань валютного ринку українці дедалі частіше замислюються, як уберегти власні накопичення. Фахівці наголошують, що хвилюватися через курс долара немає причин, проте радять звернути увагу на альтернативні та більш вигідні способи інвестування.

Про це повідомляється у сюжеті журналістки ТСН Ірини Коваленко. Зокрема, економіст Олександр Савченко поділився прогнозом щодо подальшої динаміки курсу долара.

Фахівець зазначив, що до завершення року курс гривні залишатиметься в межах 41–42 грн за долар. Така стабільність можлива завдяки тому, що дефіцит держбюджету-2025 повністю компенсується фінансовою підтримкою від західних країн.

Савченко підкреслює, що нинішній курс гривні визначається більше розміром зовнішньої фінансової допомоги, ніж внутрішніми економічними факторами. Проте він застерігає: суттєві зміни можливі у випадку значних успіхів на фронті або масштабних атак на енергосистему.

"Фінансування дефіциту бюджету нашими західними партнерами на цей рік закритий. А курс зараз залежить більше не від економічної ситуації Україні експорту-імпорту і навіть інфляції, а від того скільки наші партнери дають нам грошей", – зазначив він.

Чи варто зараз купувати долар

Олександр Савченко дав несподівану відповідь на запитання щодо купівлі валюти.

"Я не рекомендую купляти долари", – зазначив він.

Натомість експерт рекомендує українцям обирати інші варіанти збереження заощаджень, які можуть бути надійнішими та прибутковішими. Одним із таких інструментів він називає банківські вклади.

За його словами, за наявності ресурсу доцільно розміщувати кошти на депозитах із терміном від трьох до шести місяців.

Військові облігації (ОВДП) залишаються одним із найвигідніших фінансових інструментів. Їхнє придбання підтримує державу, пов’язане з мінімальними ризиками, а отримані прибутки не оподатковуються.

Дохідність таких облігацій практично компенсує зростання цін на продукти та навіть перевищує рівень загальної інфляції.

