Сезон грибів: як безпечно збирати 'лісове мʼясо'

До кінця листопада триває грибний сезон, але збирати гриби слід обережно: не біля автотрас, не в посушливу погоду та ніколи сирими, адже це може спричинити отруєння.

Суспільне підготувало поради щодо безпечного збору та приготування грибів, а також дій у разі інтоксикації. Гриби містять хітин — речовину, яку організм майже не перетравлює. Через це їх не рекомендують:

вагітним жінкам;

жінкам, які годують грудьми;

людям похилого віку;

дітям до 12 років.

Класифікація грибів

Отруйні: бліда поганка, мухомори, несправжні опеньки та інші.

бліда поганка, мухомори, несправжні опеньки та інші. Неїстівні: не отруйні, але мають неприємний смак або запах, наприклад, жовчний гриб, помилковий дощовик.

не отруйні, але мають неприємний смак або запах, наприклад, жовчний гриб, помилковий дощовик. Умовно-їстівні: стають безпечними після правильної обробки — засолювання, сушіння, варіння. Приклади: вовнянки, чорні грузді, сморчки, строчки, сироїжки.

стають безпечними після правильної обробки — засолювання, сушіння, варіння. Приклади: вовнянки, чорні грузді, сморчки, строчки, сироїжки. Їстівні: печериці, підберезовики, рижики, гливи, опеньки, маслюки, лисички, білі гриби (боровики), грузді, моховики. З понад 2000 видів грибів в Україні їстівними є лише близько 500.

Чому гриби небезпечні

МОЗ попереджає, що гриби можуть спричинити тяжке харчове отруєння. Токсини впливають на:

шлунково-кишковий тракт;

центральну нервову систему;

серцево-судинну систему;

печінку та нирки.

Віддавати перевагу вирощеним у господарствах грибам, а не дикорослим. Не купувати гриби на стихійних ринках. Ретельно оглядати гриби: капелюшок, ніжку, губку. Збирати лише добре відомі види; при найменшій сумнівності — викидати. Уникати занадто молодих або старих грибів. Не збирати гриби на забруднених територіях, де вони накопичують токсини. Не збирати в посушливу погоду, коли концентрація токсинів зростає. Не їсти сирі гриби, готувати їх одразу після збору. Відварювати гриби не менше трьох разів по 30 хвилин у новій підсоленій воді. Зберігати приготовані страви в холодильнику не більше доби.

Симптоми отруєння грибами

нудота та блювання;

біль у животі;

діарея;

запаморочення;

підвищена температура;

зниження пульсу;

задуха, судоми, марення, галюцинації;

холодні руки та ноги.

Перша допомога

Пити багато рідини: підсоленої води, чистої води або прохолодного чаю для відновлення водно-сольового балансу.

Приймати сорбенти для виведення токсинів.

Категорично не вживати алкоголь, молочні або кисломолочні продукти, а також іншу їжу.

Зберігати залишки грибів або страв для встановлення причини отруєння та правильного лікування.

