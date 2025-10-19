rus
Сезон грибов: как безопасно собирать "лесное мясо"

Собирать грибы следует осторожно. Источник: Википедия

До конца ноября длится грибной сезон, но собирать грибы следует осторожно: не возле автотрасс, не в засушливую погоду и никогда сырыми, ведь это может привести к отравлению.

Общественное подготовило советы по безопасному сбору и приготовлению грибов, а также действиям в случае интоксикации. Грибы содержат хитин – вещество, которое организм почти не переваривает. Поэтому их не рекомендуют:

  • беременным женщинам;
  • женщинам, кормящим грудью;
  • старикам;
  • детям младше 12 лет.

Классификация грибов

  • Ядовитые: бледная поганка, мухоморы, ложные опята и другие.
  • Несъедобны: не ядовиты, но имеют неприятный вкус или запах, например желчный гриб, ложный дождевик.
  • Условно-съедобные: становятся безопасными после правильной обработки – засолка, сушка, варка. Примеры: шерсти, черные грузди, сморчки, строчки, сыроежки.
  • Съедобные: шампиньоны, подберезовики, рыжики, вешенки, опята, маслята, лисички, белые грибы (боровики), грузди, мховики. Из более 2000 видов грибов в Украине съедобны только около 500.

Почему грибы опасны

Минздрав предупреждает, что грибы могут вызвать тяжелое пищевое отравление. Токсины влияют на:

  • желудочно-кишечный тракт;
  • центральную нервную систему;
  • сердечно-сосудистую систему;
  • печень и почки.

Правила безопасного сбора и приготовления

  1. Предпочитать выращенные в хозяйствах грибы, а не дикорастущие.
  2. Не покупать грибы на стихийных рынках.
  3. Тщательно осматривать грибы: шляпку, ножку, губку.
  4. Собирать только хорошо известные виды; при малейшей сомнительности – выбрасывать.
  5. Избегайте слишком молодых или старых грибов.
  6. Не собирать грибы на загрязненных территориях, где они накапливают токсины.
  7. Не собирать в засушливую погоду, когда концентрация токсинов растет.
  8. Не есть сырые грибы, готовить сразу после сбора.
  9. Отваривать грибы не менее трех раз по 30 минут в новой подсоленной воде.
  10. Хранить приготовленные блюда в холодильнике не больше суток.

Симптомы отравления грибами

  • тошнота и рвота;
  • боль в животе;
  • диарея;
  • головокружение;
  • повышенная температура;
  • снижение пульса;
  • удушье, судороги, бред, галлюцинации;
  • холодные руки и ноги.

Первая помощь

  • Пить много воды: подсоленной воды, незапятанной воды либо холодного чая для восстановления водно-солевого баланса.
  • Принимать сорбенты для выведения токсинов.
  • Категорически не употреблять алкоголь, молочные или кисломолочные продукты, а также другую пищу.
  • Сохранять остатки грибов или блюд для установления причин отравления и правильного лечения.

Напомним, мы уже писали, действительно ли нужно чистить и мыть грибы.

