Шість основних правил догляду за кімнатними рослинами восени

Восени кімнатні рослини також потребують належного догляду, підготовки до зими. Деталі про догляд за кімнатними рослинами розповів ТСН.

Зволожене повітря

Збільшена вологість повітря є важливим критерієм, особливо коли в багатьох приватних будинках опалення вже вмикається наприкінці вересня, що призводить до сухого повітря. Кімнатні рослини особливо відчувають це, оскільки багато з них потребують підвищеного рівня вологості. Це особливо важливо для тропічних рослин, які звикли до іншого мікроклімату. Використання зволожувача повітря або регулярне обприскування рослин може допомогти збалансувати вологість повітря.

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Важливо подбати про збалансоване зволоження напередодні. Також перемістіть рослини, які потребують додаткового зволоження, ближче один до одного.

Температура

З приходом осені, швидко знижується температура, і ця різка зміна може шкодити багатьом рослинам. Теплолюбиві рослини, які раніше стояли на балконі, краще прибрати в тепле приміщення. Переносьте їх вдень, коли сонце не дуже активне.

Пересадка

Пересадка кімнатних рослин також важлива, особливо для тих, що виростили влітку і вже стали великими. Зазвичай це роблять на початку осені, коли рослини переходять в період спокою. Вибирайте горщики на 2-3 см більше, ніж попередні.

При пересадці ретельно перевіряйте кореневу систему рослин, видаляючи пошкоджені частини та оброблюючи коріння активованим вугіллям, якщо це необхідно для дезінфекції.

Обробка

Зміна сезону – найкращий час для профілактичної обробки рослин від шкідників, які можуть оселятися серед листя протягом літа. Особливо важливо обробляти квіти, які провели літо надворі. Будьте обережні при обробці і не торкайтеся суцвіть. Обов'язково дотримуйтеся інструкцій до препаратів.

Освітлення

Осінь приносить скорочення світлового дня, що негативно впливає на кімнатні рослини. Встановлення спеціальних фітоламп може допомогти рослинам, які потребують більше світла.

Підживлення

Зі зміною сезону також змінюються потреби в поливанні та підживленні квітів. Кімнатні рослини переходять у період спокою, тому поливання і підживлення можна робити рідше. Також обмежте обприскування, якщо вологість повітря вже збалансована.

У цей період рослини накопичують сили для наступного сезону.

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