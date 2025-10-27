Сили ССО вразили склад ПММ та нафтобазу росіян на Луганщині (відео)

В ніч проти 27 жовтня підрозділи Сил спеціальних операцій завдали влучних ударів по об’єктах тилового забезпечення російських військ на тимчасово окупованих територіях Луганщини.У відомстві наголосили, що Сили спеціальних операцій продовжують наносити асиметричні удари по ворогу, щоб уповільнити його наступальні можливості.

За інформацією пресслужби ССО, безпілотники атакували склад паливно-мастильних матеріалів у Старобільську та нафтобазу в Луганську. Опубліковані кадри показують, що удари припали на момент, коли цистерни були заповнені, що посилило ефект ураження.

Раніше ми розповідали, що дрони атакували російський Волгоград, було влучання в НПЗ.

