Силы ССО поразили состав ГСМ и нефтебаза россиян в Луганской области (видео)

В ночь на 27 октября подразделения Сил специальных операций нанесли меткие удары по объектам тылового обеспечения российских войск на временно оккупированных территориях Луганщины. В ведомстве подчеркнули, что Силы специальных операций продолжают наносить асимметричные удары по врагу, чтобы замедлить его наступательные возможности.

Читайте также: Дроны атаковали российскую Сызрань, куда поставляют "шахеды" из Ирана: есть попадания в НПЗ (фото, видео)

По информации прессслужбы ССО, беспилотники атаковали состав горюче-смазочных материалов в Старобельске и нефтебазу в Луганске. Опубликованные кадры показывают, что ушибы пришлись на момент, когда цистерны были заполнены, что усилило эффект поражения.

Ранее мы рассказывали, что дроны атаковали русский Волгоград, было попадание в НПЗ.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!