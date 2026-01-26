Синоптики прогнозують відчутне похолодання: коли очікувати

В Україні у найближчі дні встановиться мінлива й нестабільна погода з контрастами температур. Короткочасне потепління зміниться опадами та поривчастим вітром, а наприкінці тижня синоптики знову прогнозують суттєве зниження температури.

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, у понеділок удень погодні умови почнуть змінюватися. На заході та півдні температура підвищиться до +5 градусів, у центральних і північних областях триматиметься в межах 0…–5, а на північному сході мороз залишатиметься відчутним — до –6…–12 градусів.

Початок тижня також супроводжуватиметься сильним південно-східним вітром, місцями з різкими та навіть штормовими поривами. У Києві, попри поступове потепління, саме вітер суттєво знижуватиме відчутну температуру та спричинятиме дискомфорт.

У столиці 26 січня прогнозують хмарну погоду з можливими опадами у вигляді мокрого снігу або крижаного дощу. Вночі температура повітря опуститься до –10 градусів, а вдень коливатиметься від –2 до +4.

За попередніми розрахунками синоптиків, більша частина наступного тижня буде відносно теплою, але вологою. Водночас наприкінці місяця — орієнтовно з 31 січня або 1 лютого — в Україну може знову прийти помітне похолодання.

Метеорологи радять заздалегідь подбати про теплий одяг, бути особливо уважними на дорогах через ризик ожеледиці та враховувати поривчастий вітер під час планування поїздок і прогулянок.

Нагадаємо, в Україні очікується різке похолодання.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!