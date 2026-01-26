Синоптики прогнозируют ощутимое похолодание: когда ждать

В Украине в ближайшие дни установится непостоянная и нестабильная погода с контрастами температур. Краткое потепление сменится осадками и порывистым ветром, а в конце недели синоптики снова прогнозируют существенное снижение температуры.

Как сообщила синоптикиня Наталья Диденко, в понедельник днем погодные условия начнут меняться. На западе и юге температура повысится до +5 градусов, в центральных и северных областях будет держаться в пределах 0…–5, а на северо-востоке мороз будет ощущаться — до –6…–12 градусов.

Начало недели также будет сопровождаться сильным юго-восточным ветром, местами с резкими и даже штормовыми порывами. В Киеве, несмотря на постепенное потепление, именно ветер будет существенно снижать ощутимую температуру и будет вызывать дискомфорт.

В столице 26 января прогнозируется облачная погода с возможными осадками в виде мокрого снега или ледяного дождя. Ночью температура воздуха опустится до –10 градусов, а днем будет колебаться от –2 до +4.

По предварительным расчетам синоптиков, большая часть следующей недели будет относительно теплой, но влажной. В то же время, в конце месяца — ориентировочно с 31 января или 1 февраля — в Украину может снова прийти заметное похолодание.

Метеорологи советуют заранее позаботиться о теплой одежде, быть особенно внимательными на дорогах из-за риска гололеда и учитывать порывистый ветер при планировании поездок и прогулок.

Напомним, в Украине ожидается резкое похолодание.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!