Швидкісні потяги зіштовхнулися у Іспанії: щонайменше 20 загиблих та десятки поранених (фото)

У неділю ввечері на півдні Іспанії сталася одна з найтяжчих залізничних аварій за останні роки. Швидкісний пасажирський поїзд зійшов з рейок, опинився на колії зустрічного руху та зіткнувся з іншим потягом. За попередніми даними, внаслідок катастрофи загинули щонайменше 20 осіб, ще десятки людей дістали травми різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє Associated Press. Трагедія сталася неподалік міста Кордова. Як повідомив національний залізничний оператор Adif, потяг, що прямував вечірнім рейсом з Малаги до Мадрида, раптово зійшов з колії. Після втрати керування він виїхав на зустрічну лінію, де на повній швидкості зіткнувся з поїздом, який рухався з Мадрида у напрямку Уельви.

За інформацією іспанських ЗМІ, у двох поїздах на момент аварії перебували близько 500 пасажирів. Сила удару була настільки потужною, що щонайменше один вагон зірвався з колії та скотився зі схилу заввишки приблизно чотири метри.

Керівник пожежної служби Кордови Франсіско Кармона в ефірі національного радіо RNE розповів, що один із потягів зазнав критичних пошкоджень, а мінімум чотири вагони повністю зійшли з рейок і були серйозно деформовані.

Міністр охорони здоров’я автономної спільноти Андалусія Антоніо Санс підтвердив загибель понад двадцяти людей та застеріг, що кількість жертв може зрости, оскільки рятувальники продовжують розбирати завали та перевіряти вагони.

До ліквідації наслідків катастрофи залучили підрозділи військових, пожежників і медичних служб. На місці трагедії також працюють волонтери Червоного Хреста, які надають допомогу постраждалим і підтримують роботу лікарів.

За словами Санса, 73 травмованих пасажири були доставлені до шести різних лікарень регіону. Очільниця регіональної служби цивільного захисту Марія Белен Моя Рохас в коментарі телеканалу Canal Sur зазначила, що аварія сталася у складній для доступу місцевості, що суттєво ускладнило роботу екстрених служб.

"Ситуація на місці надзвичайно важка. Нас очікує дуже складна ніч", – заявив міністр охорони здоров’я Андалусії.

У зв’язку з катастрофою оператор Adif оголосив про повне припинення залізничного сполучення між Мадридом і містами Андалусії у понеділок, поки триватиме розслідування та відновлювальні роботи.

