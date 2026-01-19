Скоростные поезда столкнулись в Испании: по меньшей мере 20 погибших и десятки раненых (фото)

В воскресенье вечером на юге Испании произошла одна из самых тяжелых железнодорожных аварий за последние годы. Скоростной пассажирский поезд сошел с рельсов, оказался на пути встречного движения и столкнулся с другим поездом. По предварительным данным, в результате катастрофы погибли по меньшей мере 20 человек, еще десятки человек получили травмы разной степени тяжести.

Об этом сообщает Associated Press. Трагедия произошла недалеко от города Кордова. Как сообщил национальный железнодорожный оператор Adif, поезд, следовавший вечерним рейсом из Малаги в Мадрид, внезапно сошел с колеи. После потери управления он выехал на встречную линию, где на полной скорости столкнулся с поездом, следовавшим из Мадрида в направлении Уэльвы.

По информации испанских СМИ, в двух поездах к моменту аварии находились около 500 пассажиров. Сила удара была настолько мощной, что минимум один вагон сорвался с пути и скатился со склона высотой примерно четыре метра.

Руководитель пожарной службы Кордовы Франсиско Кармона в эфире национального радио RNE рассказал, что один из поездов получил критические повреждения, а минимум четыре вагона полностью сошли с рельсов и были серьезно деформированы.

Министр здравоохранения автономного сообщества Андалусия Антонио Санс подтвердил гибель более двадцати человек и предостерег, что количество жертв может возрасти, поскольку спасатели продолжают разбирать завалы и проверять вагоны.

К ликвидации последствий крушения привлекли подразделения военных, пожарных и медицинских служб. На месте трагедии также работают волонтеры Красного Креста, оказывающие помощь пострадавшим и поддерживающие работу врачей.

По словам Санса, 73 травмированных пассажира были доставлены в шесть различных больниц региона. Глава региональной службы гражданской защиты Мария Белен Моя Рохас в комментарии телеканалу Canal Sur отметила, что авария произошла в сложной для доступа местности, что существенно усложнило работу экстренных служб.

"Ситуация на месте очень тяжелая. Нас ожидает очень сложная ночь", – заявил министр здравоохранения Андалусии.

В связи с крушением оператор Adif объявил о полном прекращении железнодорожного сообщения между Мадридом и городами Андалусии в понедельник, пока будет продолжаться расследование и восстановительные работы.

