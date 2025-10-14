Слідкуйте за самопочуттям: прогноз магнітних бур на 15 жовтня

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей, спричиняючи головний біль, втому, дратівливість і перепади тиску. Геомагнітна активність вимірюється за шкалою від 0 до 9, де показник 5 і вище вказує на сильну магнітну бурю.

У середу, 15 жовтня, прогнозується зелений рівень із К-індексом 2,7. Проте варто пам’ятати, що дані про сонячну активність оновлюються кожні три години, тому прогнози можуть змінюватися. Про це повідомдяє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Магнітна буря — це природне явище, викликане спалахами на Сонці, коли потоки заряджених частинок досягають магнітного поля Землі. Потужні бурі можуть впливати не лише на людину, а й на техніку — спричиняти збої у роботі супутників, мобільного зв’язку чи радіосигналів.

Під час магнітних бур важливо дотримуватися звичного режиму сну й харчування, уникати перевтоми, кави, алкоголю та важкої їжі. Корисно пити більше води, проводити час на свіжому повітрі, але без тривалого перебування під прямим сонцем. Помірні фізичні навантаження, спокійна атмосфера, контрастний душ зранку або тепла ванна ввечері допоможуть підтримати гарне самопочуття навіть у дні підвищеної сонячної активності.

