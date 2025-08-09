Служитимуть довго: топ найкращих автомобілів Volkswagen

Автомобілі марки Volkswagen користуються великим попитом у багатьох країнах, зокрема й в Україні, де моделі цього бренду стабільно потрапляють у десятку найпопулярніших на ринку. Німецький автовиробник пропонує широкий вибір транспортних засобів у різних класах і категоріях.

Фахівці з видання What Car? склали перелік з десяти найкращих вживаних моделей Volkswagen, оцінивши їхні характеристики та переваги. Очолив рейтинг Volkswagen T-Roc — компактний кросовер, який, на думку експертів, має низку серйозних переваг перед конкурентами.

Фахівці відзначили, що T-Roc відзначається хорошим рівнем комфорту завдяки підвісці, яка ефективно згладжує нерівності дороги, а також демонструє високі показники безпеки. Однією з переваг моделі також є просторий багажник — особливо зважаючи на її компактні габарити.

У виданні нагадали, що T-Roc побудований на платформі популярного Volkswagen Golf, який вважається ключовою моделлю бренду в Європі. Як оптимальний варіант для купівлі з пробігом експерти рекомендують модифікацію з бензиновим двигуном об'ємом 1,0 л — він поєднує економну витрату палива з тихою та плавною роботою.

До десятки кращих моделей також увійшли: Volkswagen Polo, T-Cross, Taigo, Arteon, Tiguan, Golf, ID.3, Up та Passat Estate — кожна з яких має свої переваги на вторинному ринку.

Нагадаємо, раніше ми писали про моделі машин, які рідко ламаються.

