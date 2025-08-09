Служить долго: топ лучших автомобилей Volkswagen

Автомобили марки Volkswagen пользуются большим спросом во многих странах, в том числе в Украине, где модели этого бренда стабильно попадают в десятку самых популярных на рынке. Немецкий автопроизводитель предлагает широкий выбор транспортных средств в разных классах и категориях.

Специалисты по изданию What Car? составили перечень из десяти лучших подержанных моделей Volkswagen, оценив их характеристики и преимущества. Возглавил рейтинг Volkswagen T-Roc — компактный кроссовер, по мнению экспертов, имеющий ряд серьезных преимуществ перед конкурентами.

Специалисты отметили, что T-Roc отличается хорошим уровнем комфорта благодаря подвеске, эффективно сглаживающей неровности дороги, а также демонстрирующей высокие показатели безопасности. Одним из преимуществ модели также является просторный багажник – особенно ввиду ее компактных габаритов.

В издании напомнили, что T-Roc построен на платформе популярного Volkswagen Golf, считающегося ключевой моделью бренда в Европе. В качестве оптимального варианта для покупки с пробегом эксперты рекомендуют модификацию с бензиновым двигателем объемом 1,0 л – он сочетает экономный расход топлива с тихой и плавной работой.

В десятку лучших моделей также вошли: Volkswagen Polo, T-Cross, Taigo, Arteon, Tiguan, Golf, ID.3, Up и Passat Estate – каждая из которых имеет свои преимущества на вторичном рынке.

