Знову насувається спека до 35 градусів: коли очікувати в Україні

Наприкінці наступного тижня в Україні знову очікується суттєве підвищення температури повітря. За прогнозом синоптиків, у низці регіонів стовпчики термометрів можуть піднятися до +35 °C.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, зміна погодних умов буде пов'язана з формуванням антициклону над північною частиною Європи. Через зростання атмосферного тиску кількість опадів поступово зменшиться, а в більшості областей встановиться суха та спекотна погода.

Найвищі температурні показники прогнозують на півдні країни та в Закарпатській області. Саме там у другій половині тижня денна температура може сягнути +33...+35 °C.

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Якою буде погода у липні

Синоптики нагадують, що липень традиційно є найспекотнішим місяцем року. Для нього характерне чергування періодів сильної спеки із короткочасними грозами, зливами та шквалистим вітром.

За попередніми прогнозами, середня температура повітря цього місяця становитиме +21,8...+26 °C, а в Карпатах — +18...+20 °C. Це приблизно на 2 градуси вище кліматичної норми, а в західних областях перевищення може сягати 3 градусів.

Водночас опадів очікується менше, ніж зазвичай. Місячна норма становитиме 26–71 мм, а в Карпатах та на Прикарпатті місцями прогнозують 79–119 мм. Загалом це лише 60–75% від середньостатистичних показників для липня.

Нагадаємо, ми вже писали, які регіони України накриє пекельна спека.

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