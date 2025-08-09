Утримання тварин вдома: за що можуть виписати штраф

В Україні існують чітко встановлені правила щодо утримання як домашніх, так і диких тварин. Їх мета — не лише гарантувати гуманне ставлення до тварин, а й забезпечити безпеку для людей.

Експерти видання Новини.LIVE розповіли, яких тварин заборонено тримати вдома та які наслідки передбачені за порушення законодавства. Законодавством України заборонено тримати вдома певні види тварин. Такі обмеження пов’язані з їхньою небезпекою або потребою в особливих умовах утримання. До переліку заборонених належать великі хижаки (леви, тигри, ведмеді), примати (шимпанзе, бабуїни, макаки), отруйні види (кобри, гюрзи, скорпіони), крокодили, а також деякі птахи (орли, сови), морські тварини (дельфіни, моржі, тюлені) та інші представники дикої фауни.

Такі тварини не лише можуть становити небезпеку для людини, а й самі страждають у неволі — адже адаптувати їх до життя в квартирі практично неможливо.

Що говорить закон

Згідно з Законом України "Про захист тварин від жорстокого поводження", забороняється утримання небезпечних і заборонених тварин у приватних оселях, експлуатація диких тварин у розважальних цілях (цирки, фотосесії, ресторани) та утримання їх у неприйнятних умовах.

Порушення тягне за собою адміністративну або кримінальну відповідальність. Залежно від тяжкості, людину можуть оштрафувати на суму до 5100 грн або навіть позбавити волі — у випадку загибелі тварини покарання може сягати до трьох років ув’язнення.

Єноти, змії, тхори — дозволено чи ні?

Питання утримання екзотичних тварин викликає багато запитань. Наприклад, єноти-полоскуни не заборонені, однак вони можуть бути агресивними без відповідної соціалізації. Тхорів дозволено тримати вдома, якщо є ветеринарні документи. Змії теж допустимі, але лише неотруйні та за умови наявності документів про законне походження. Якщо ж тварина виловлена в дикій природі — навіть безпечна — це порушення закону.

Яка відповідальність передбачена

За утримання заборонених тварин накладається штраф, можливе вилучення тварини або заборона на подальше її утримання. Якщо йдеться про вид з Червоної книги, передбачено кримінальну відповідальність — до восьми років позбавлення волі, штраф до 17 тисяч гривень або громадські роботи.

Фахівці наголошують: дикі тварини не створені для життя поруч із людьми. Навіть ті, хто виріс у неволі, зберігають свої інстинкти та можуть стати небезпечними. Закон не має на меті карати, а покликаний запобігти трагедіям.

Як дізнатися, чи дозволена тварина

Перед придбанням екзотичної тварини потрібно перевірити:

Чи не входить вона до переліку заборонених (наказ Міндовкілля №541);

Чи не занесена до Червоної книги або списку CITES;

Чи є документи про законне походження;

Чи відповідає утримання умовам, рекомендованим ветеринарами.

І головне — пам’ятайте: тварина — це не іграшка. Утримання дикого звіра в оселі заради розваги або "статусу" — не тільки безвідповідально, а й незаконно.

