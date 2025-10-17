'Сполученим штатам також потрібні Tomahawk' - Трамп зробив нову заяву щодо ракет

Президент США Дональд Трамп заявив, що крилаті ракети Tomahawk залишаються важливою складовою оборонного потенціалу Сполучених Штатів, тому країна не може дозволити собі передавати їх союзникам у великій кількості.

Про це повідомляється у трансляціії розмови Трампа з журналістами у Білому домі. "Америці також потрібні "Томагавки". У нас їх багато, але ми не можемо витратити все заради інших країн. Це надзвичайно потужна, точна і якісна зброя, і вона потрібна нам самим. Тож я не впевнений, що ми можемо тут щось змінити", — зазначив Трамп.

Президент також згадав свою телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, під час якої, за його словами, той різко негативно сприйняв ідею передачі американських ракет іншим державам.

"Я запитав Путіна: "Ви не заперечуєте, якщо я передам вашим противникам кілька тисяч ‘Томагавків’?" — йому ця ідея явно не сподобалася", — додав Трамп.

Раніше, радник Путіна Юрій Ушаков повідомив, що російський диктатор заявив, що такі ракети нібито "не змінять ситуацію на фронті", проте їх передача "негативно вплине на відносини між Росією та США".

