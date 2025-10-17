rus
Українська
Политика

"Соединенным штатам также нужны Tomahawk" - Трамп сделал новое заявление по ракетам

Цихоцкая Мария

'Соединенным штатам также нужны Tomahawk' - Трамп сделал новое заявление по ракетам
Трамп заявил, что крылатые ракеты Tomahawk остаются важной составляющей оборонного потенциала Соединенных Штатов

Президент США Дональд Трамп заявил, что крылатые ракеты Tomahawk остаются важной составляющей оборонного потенциала США, поэтому страна не может позволить себе передавать их союзникам в большом количестве.

Об этом сообщается в трансляции разговора Трампа с журналистами в Белом доме. "Америке также нужны "Томагавки". У нас их много, но мы не можем потратить все ради других стран. Это очень мощное, точное и качественное оружие, и оно нужно нам самим. Поэтому я не уверен, что мы можем здесь что-нибудь изменить", — отметил Трамп.

Читайте также: Наконец, Запад понял: война не завершится даже тогда, когда Украина не сможет сдерживать путинскую орду

Президент также упомянул свой телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, в ходе которого, по его словам, тот резко отрицательно воспринял идею передачи американских ракет другим государствам.

"Я спросил Путина: "Вы не возражаете, если я передам вашим противникам несколько тысяч 'Томагавков'?" – ему эта идея явно не понравилась", – добавил Трамп.

Ранее советник Путина Юрий Ушаков сообщил, что российский диктатор заявил, что такие ракеты якобы "не изменят ситуацию на фронте", однако их передача "негативно повлияет на отношения между Россией и США".

Напомним, мы уже писали, что должен сделать Трамп для предотвращения широкомасштабной мировой войны.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Политика