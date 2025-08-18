Сонячно та сухо по усій території України: прогноз погоди в Україні на 19 серпня

У вівторок, 19 серпня, в Україні пануватиме сонячна та суха погода, яку забезпечить антициклон Kyra. У західних областях температура коливатиметься від +20 до +24 °С, на півночі — від +22 до +26 °С, у центрі — +24...+27 °С, хоча на Вінниччині буде трохи прохолодніше — близько +20...+22 °С. На сході очікується +25...+27 °С, а на півдні стовпчики термометрів піднімуться до +30 °С.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко. У Києві цього дня прогнозується суха й малохмарна погода з температурою близько +25 °С.

За словами Діденко, у середині тижня стане значно тепліше, а в День прапора можуть пройти грозові дощі та розпочнеться поступове зниження температури, хоча на сході ще зберігатиметься спека. На День Незалежності ж погода вирівняється: буде багато сонця, без надмірної спеки й із комфортною температурою.

