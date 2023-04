Повідомлення вже могли отримати: вчені розповіли, коли інопланетяни можуть відповісти Землі

Вчені вважають, що інопланетяни могли отримати сигнал із Землі. Однак відповіді можна очікувати лише через 27 років.

Як повідомляє The Daily Star, Мережа глибокого космосу NASA (відома як DSN), вважає, що інопланетяни могли отримати одне з повідомлень, надіслане із Землі. DSN — це глобальна мережа тарілок, яка передає радіосигнали у віддалені частини Сонячної системи, намагаючись викликати відповідь від розумного інопланетного життя

Згідно з підрахунками вчених, сигнал, надісланий на космічний зонд Pioneer 10, запущений у 1972 році, на цей час знаходиться в 12 мільярдах миль від Землі, вже досяг мертвої зірки, відомої як білий карлик (знаходиться у 27 світлових роках від Землі).

Читайте також: У сусідній із росією провінції Китаю помітили НЛО (відео)

Експерти вважають, що зворотне повідомлення від будь-якого інопланетного життя поблизу цієї мертвої зірки не досягне Землі принаймні до 2029 року.

Видання зазначає, що сигнали були надіслані до "Вояджера-2", запущеного в 1977 році, а тепер також на відстані понад 12 мільярдів миль, у 1980 і 1983 роках і досягли двох віддалених зірок у 2007 році. Але спеціальні уловлювачі сигналів з космосу не очікують від них жодних "інопланетних відповідей" принаймні до початку 2030-х років.

У новому дослідженні, опублікованому в журналі Publications of the Astronomical Society of the Pacific https://iopscience.iop.org/journal/1538-3873, дослідники склали список зірок, які зустрінуть сигнали Землі протягом наступного століття. Однак навіть якщо ET надішле відповідь, вчені можуть її пропустити.

Американський астроном Мейсі Г’юстон, яка не брала участі в дослідженні, сказала: "Якщо відповідь буде надіслано, наша здатність виявити її залежатиме від багатьох факторів — як довго або часто ми спостерігаємо за зіркою на відповідь, і як довго або часто зворотний сигнал передається".

Читайте також: Пентагон оприлюднив відео з НЛО на Близькому Сході: чи є там іншопланетяни

Радіоастроном Жан-Люк Марго з Каліфорнійського університету (США) прокоментував можливість отримати відповідь від інопланетян так: "Наші слабкі передачі сигналів навряд чи дозволять інопланетянам знайти людство".

Він додав, що радіопередачі Землі досягли лише однієї мільйонної частки об’єму Чумацького Шляху.

"Ймовірність того, що в цій крихітній бульбашці живе інша цивілізація, надзвичайно мала, якщо в Чумацькому Шляху немає мільйонів цивілізацій", — додав він.

Нагадаємо, Управління директора національної розвідки Пентагону (ODNI) після багатомісячної затримки опублікувало незасекречений річний звіт про НЛО. Про що у ньому йшлося, читайте у нашому матеріалі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!