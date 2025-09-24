Спеціальні тарифи для пенсіонерів: як зекономити на мобільному зв’язку у 2025 році

У 2025 році українські мобільні оператори пропонують вигідні умови для літніх абонентів, дозволяючи значно знизити витрати на мобільний зв’язок. Спеціально розроблені тарифи допомагають не переплачувати за послуги, залишаючись на зв’язку з родиною та друзями.

Про них розповідає UAportal спільно з 24 Каналом.

Lifecell пропонує тариф "Максі", який за 190 гривень на чотири тижні дає 25 гігабайтів інтернету та 750 хвилин на дзвінки на інші мережі (при оплаті вчасно кількість хвилин подвоюється). Також передбачені безлімітні дзвінки всередині мережі.

Київстар у свою чергу має тариф "Все разом Комфорт", який коштує 220 гривень на місяць. Для пенсіонерів та осіб з інвалідністю це ідеальний вибір, оскільки пакет включає 10 гігабайтів інтернету, безлімітні дзвінки всередині мережі, 100 хвилин на дзвінки на інші мережі та 8 гігабайтів для роумінгу.

Читайте також: Тариф Київстар за 75 грн: чи можна ще підключити та які існують альтернативи

Vodafone пропонує тариф "Joice Start" за 270 гривень на чотири тижні, який містить 20 гігабайтів інтернету, з яких 5 гігабайтів можна використати в роумінгу, 500 хвилин на дзвінки на всі номери України та безлімітні дзвінки всередині мережі Vodafone.

Для того, щоб не переплачувати, важливо правильно обирати тариф, орієнтуючись на власні потреби: чи потрібен великий обсяг інтернету, чи важливі безлімітні дзвінки в мережі, або ж більше хвилин для дзвінків на інші мережі. Вибір залежить від того, як часто ви користуєтесь послугами зв’язку, і яких саме функцій вам вистачить для комфортного спілкування.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що українці масово переносять свої мобільні номери на одного й того ж оператора.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!