Специальные тарифы для пенсионеров: как сэкономить на мобильной связи в 2025 году

В 2025 году украинские мобильные операторы предлагают выгодные условия для пожилых абонентов, позволяя значительно снизить расходы на мобильную связь. Специально разработанные тарифы помогают не переплачивать за услуги, оставаясь на связи с семьей и друзьями.

Lifecell предлагает тариф "Макси", который за 190 гривен на четыре недели дает 25 гигабайт интернета и 750 минут на звонки на другие сети (при оплате вовремя количество минут удваивается). Также предусмотрены безлимитные звонки внутри сети.

Киевстар в свою очередь имеет тариф "Все вместе Комфорт", который стоит 220 гривен в месяц. Для пенсионеров и лиц с инвалидностью это идеальный выбор, поскольку пакет включает 10 гигабайт интернета, безлимитные звонки внутри сети, 100 минут на звонки на другие сети и 8 гигабайт для роуминга.

Vodafone предлагает тариф "Joice Start" за 270 гривен на четыре недели, который включает 20 гигабайт интернета, из которых 5 гигабайт можно использовать в роуминге, 500 минут на звонки на все номера Украины и безлимитные звонки внутри сети Vodafone.

Для того, чтобы не переплачивать, важно правильно выбирать тариф, ориентируясь на собственные потребности: нужен ли большой объем интернета, важны ли безлимитные звонки в сети, или же больше минут для звонков на другие сети. Выбор зависит от того, как часто вы пользуетесь услугами связи, и каких именно функций вам хватит для комфортного общения.

