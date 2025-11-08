Стаж 40 років: на яку пенсію можна розраховувати

Українці, які досягли пенсійного віку, мають право на щомісячні виплати після завершення трудової діяльності. Розмір пенсії безпосередньо залежить від тривалості офіційного стажу: що більше років людина працювала, то вищі будуть її виплати.

Якщо громадянин має 40 років трудового стажу, він може виходити на пенсію у 60 років. У цьому разі пенсійні виплати зазвичай становлять близько половини заробітку, який людина отримувала перед виходом на спокій. Про це повыдомляє ПФУ.

Розмір пенсії визначається за формулою, де ключову роль відіграє коефіцієнт страхового стажу. Його множать на середню зарплату. За 40 років офіційної роботи цей коефіцієнт становить 0,4.

Тож якщо працівник отримував 8 000 грн, його пенсія дорівнюватиме 3 200 грн. При вищому заробітку сума виплат суттєво зростає:

із зарплати 15 000 грн пенсія складе 6 000 грн ;

пенсія складе ; при доході 20 000 грн — 8 000 грн ;

— ; якщо заробіток був 30 000 грн, пенсія може досягати 12 000 грн.

Читайте також: Пенсійні розрахунки: що очікує українців, які мають лише 18 років трудового стажу

Якщо ж трудовий стаж перевищує 45 або 50 років, коефіцієнт збільшується до 0,45–0,5, тож людина з доходом 30 000 грн зможе розраховувати на 13 500–15 000 грн пенсії.

Такий рівень виплат цілком можливий, особливо якщо людина працювала на виробництвах із шкідливими або небезпечними умовами, де стаж часто зараховується "рік за два". Інколи за такі умови також передбачені надбавки, що підвищують розмір майбутньої пенсії.

Нині мінімальна пенсія в Україні становить 2 361 грн, однак літнім людям нараховуються додаткові доплати. У результаті непрацюючі пенсіонери отримують не менше 3 038 грн на місяць.

Для людей віком від 75 до 79 років (зі стажем не менше 20 років для жінок і 25 — для чоловіків) мінімальна виплата складає 3 613 грн, а для осіб старше 80 років — 3 758 грн.

Раніше ми розповідали, що українцям підвищать пенсії у 2026 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!