Стильні та надійні: топ кросоверів, які варті своїх грошей

При виборі розкішного SUV вже недостатньо дивитися лише на дизайн, потужність чи якість матеріалів салону — дедалі більше покупців звертають увагу на довгострокову надійність. Експерти американського порталу TopSpeed склали рейтинг найнадійніших моделей преміального сегмента.

Про це пише портал ampercar.com. Перше місце впевнено посів Lexus RX 350 2026 року — 8,4 бала з 10 можливих. Кросовер оснащений перевіреним 2,4-літровим турбомотором на 275 к. с. і восьмиступеневим "автоматом", доступний як з переднім, так і з повним приводом.

На другій позиції — новий Lexus GX 550 2025 року з тією ж оцінкою 8,4 бала. Цей рамний позашляховик ділить платформу з Toyota Land Cruiser Prado 250. Поки що надійність його нових турбодвигунів ще перевіряється часом, але репутація марки робить свою справу.

Третє місце дісталося Acura RDX 2026 (8,3 бала). Преміальний близнюк Honda CR-V отримав 2,0-літровий турбомотор потужністю 272 к. с., 10-ступеневу АКПП і опціональний повний привід.

Читайте також: Попит бʼє рекорди: топ найпопулярніших електрокарів в Україні

Четверту сходинку зайняв Volvo XC60 2026 — також 8,3 бала. Шведський кросовер пропонує єдиний силовий агрегат: 247-сильний 2,0-літровий турбомотор, восьмиступеневий "автомат" і постійний повний привід.

Замикає першу п’ятірку Porsche Cayenne 2026 з оцінкою 8,2 бала. Німецький спорт-кросовер доступний з 3,0-літровим турбо-V6 або 4,0-літровим бітурбо-V8, обидва працюють у парі з 8-ступеневою роботизованою коробкою PDK і фірмовим повним приводом.

Повний топ-10 найнадійніших преміальних SUV за версією TopSpeed:

Lexus RX 350 2026 Lexus GX 550 2025 Acura RDX 2026 Volvo XC60 2026 Porsche Cayenne 2026 Acura MDX 2026 Audi SQ5 2025 Infiniti QX60 2026 Audi Q5 2025 BMW X1 2025

Як бачимо, японські бренди (особливо Lexus і Acura) продовжують домінувати у сегменті надійності навіть серед розкішних моделей.

Раніше ми розповідали про топ-3 японські марки авто, які майже не знецінюються.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!