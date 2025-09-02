Сухо й тепло: прогноз погоди в Україні на 3 вересня

В Україні у середу, 3 вересня, очікується суха та спекотна погода, адже територія країни перебуватиме під впливом антициклону та високого атмосферного тиску. У більшості областей день буде сонячним і без опадів. У південних і західних регіонах температура підніметься до +29...+33 °C, тоді як у центрі, на сході та півночі стовпчики термометрів коливатимуться в межах +24...+29 °C.

Найсвіжіше буде на Сумщині, Чернігівщині та Харківщині — там повітря прогріється до +22...+25 °C. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

У Києві середа також обійдеться без дощів, очікується багато сонця. Вдень температура становитиме близько +24...+26 °C, а вночі опуститься до +13...+17 °C, що, за словами синоптика, дозволить відпочивати комфортно.

Діденко додала, що суха й тепла погода збережеться і надалі. Дощів або не буде зовсім, або випадатимуть вони епізодично, тоді як сонце переважатиме, а нічна прохолода час від часу нагадуватиме про осінь.

