Сухо и тепло: прогноз погоды в Украине на 3 сентября

В Украине в среду 3 сентября ожидается сухая и жаркая погода, ведь территория страны будет находиться под влиянием антициклона и высокого атмосферного давления. В большинстве областей день будет солнечным и без осадков. В южных и западных регионах температура поднимется до +29...+33 °C, тогда как в центре, на востоке и севере столбики термометров будут колебаться в пределах +24...+29 °C.

Свежее будет на Сумщине, Черниговщине и Харьковщине — там воздух прогреется до +22...+25 °C. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Читайте также: Холод и первые заморозки: климатология шокировала прогноз погоды на сентябрь

В Киеве среда также обойдется без дождей, ожидается много солнца. Днем температура будет около +24...+26 °C, а ночью опустится до +13...+17 °C, что, по словам синоптика, позволит отдыхать комфортно.

Диденко добавила, что сухая и теплая погода сохранится и дальше. Дождей либо не будет совсем, либо будут выпадать они эпизодически, тогда как солнце будет преобладать, а ночная прохлада будет время от времени напоминать об осени.

Ранее мы рассказывали, что синоптики предупредили о резком изменении погоды в Украине.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!