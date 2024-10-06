Таке буває раз у житті: астрономи чекають на появу нової зірки

На нічному небі скоро можна буде спостерігати рідкісне астрономічне явище — вибух нової зірки. Це подія, яка трапляється раз у кілька десятиліть, і науковці по всьому світу вже активно готуються до спостережень за зорею T Coronae Borealis (T Cor Bor), яка розташована у сузір'ї Корона Бореаліс на відстані 3000 світлових років від Землі.

Ця подія є особливою, оскільки зоря T Cor Bor востаннє спалахувала майже 80 років тому. Науковці очікують, що цього разу вибух буде настільки потужним, що зірка зрівняється по яскравості з Полярною зорею, але тільки на короткий час, повідомляє Live Science.

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Астрономи зазначають, що такий спалах повториться не раніше, ніж через ще 80 років, тому цей шанс є унікальним для нинішнього покоління дослідників і любителів астрономії.

Народження T Coronae Borealis. Джерело: NASA/Conceptual Image Lab/Goddard Space Flight Center Народження T Coronae Borealis. Джерело: NASA/Conceptual Image Lab/Goddard Space Flight Center

T Cor Bor, яка є білим карликом, поступово поглинає матеріал з сусідньої зірки — червоного гіганта. Це процес призводить до накопичення енергії, яка зрештою вивільниться під час вибуху. Астрономи вже помітили ознаки наближення вибуху, спостерігаючи за зменшенням яскравості зірки, що аналогічно передувало її попередньому спалаху у 1946 році.

Науковці з різних країн планують використовувати як наземні, так і космічні телескопи для спостережень за цією подією. Зокрема, космічний телескоп NASA Fermi щодня стежить за T Cor Bor, а інші великі обсерваторії, такі як телескоп Джеймса Вебба та Very Large Array у США, будуть залучені для збору даних під час спалаху.

Хоча спалах можна буде побачити неозброєним оком лише кілька днів, професійні телескопи продовжать спостереження за вибухом ще протягом кількох місяців. Радіотелескопи фіксуватимуть наслідки вибуху протягом наступних років, дозволяючи вченим вивчити, як взаємодіють зіркові вітри та ударні хвилі, які виникнуть під час спалаху.

Цей рідкісний вибух є надзвичайною можливістю для вивчення механізмів роботи зірок. Астрономи впевнені, що нові дані допоможуть розгадати таємниці нових і значно розширять розуміння процесів, які відбуваються у зіркових системах.

Нагадаємо, астероїд Апофіс може зіткнутися із Землею у 2029 році.

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