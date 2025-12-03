Точно не підведуть: топ надійних моделей автомобілів

Більшість автовласників прагне, щоб їхній автомобіль служив якомога довше. Бренд машини справді відіграє ключову роль у її довговічності.

За даними GOBankingRates, чотири марки здатні подолати понад 400 000 кілометрів з високою ймовірністю, тоді як чотири інші виробники виявилися найменш надійними. Про це пише iSeeCars.com.

Найнадійніші бренди

Лідером стала Toyota: автомобілі цього японського виробника з імовірністю 17,8 % проїдуть понад 400 000 км без серйозних поломок. Друге місце посів Lexus з показником 12,8 %. До четвірки також увійшли Honda (10,8 %) та Acura (7,2 %).

Ненадійні бренди

Антирейтинг очолили Maserati, MINI та Jaguar — ймовірність подолання 400 000 км без серйозних проблем у цих марок становить 0 %. Четвертим став Land Rover з мізерними 0,1 %. Цікаво, що три з чотирьох найгірших брендів — британського походження.

